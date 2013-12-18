Добрый день! Для наполнения сайтов требуются ответственные сотрудники. (НОВИЧКОВ ВСЕМУ НАУЧУ) Простые статьи на разнообразные темы информационного характера. График работы свободный – договорной. Если у Вас есть время – стучитесь ко ...
Требуется IT-рерайтер (копирайтер)
Здравствуйте!
На постоянную удаленную работу на сайте требуется IT-шник от Бога и по совместительству грамотный, начитанный копирайтер, способный легко и понятно, например, описать ролик с Ютуба или проект с Кикстартера. Умеющий пользоваться поиском Гугла (на самом деле это не так просто), владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Иметь представление об HTML.
Обязанности: рерайт, копирайт, где-то чуть перевод и оформление (корректировка) статей. Примерный объем 14 000 - 18 000 знаков ежедневно (7-10 статей)
Оплата 1,5-3$ - 1000 знаков ($500 - $600 в месяц)
Работа удаленная: 7-8 часов в день, (иногда и в выходные, по договоренности).
Форма оплаты: webmoney или яндекс деньги
Главные качества: интерес к IT, опыт работы, высокая грамотность, умение писать легкие и понятные тексты, скорость набора, ответственность.
Приветствуется наличие Apple-устройств.
Ваше резюме и примеры работ присылайте на e-mail (указан в профиле).
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