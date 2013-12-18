Требуется IT-рерайтер (копирайтер)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок326 просмотров

Здравствуйте!

На постоянную удаленную работу на сайте требуется IT-шник от Бога и по совместительству грамотный, начитанный копирайтер, способный легко и понятно, например, описать ролик с Ютуба или проект с Кикстартера. Умеющий пользоваться поиском Гугла (на самом деле это не так просто), владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Иметь представление об HTML.

Обязанности: рерайт, копирайт, где-то чуть перевод и оформление (корректировка) статей. Примерный объем 14 000 - 18 000 знаков ежедневно (7-10 статей)

Оплата 1,5-3$ - 1000 знаков ($500 - $600 в месяц)

Работа удаленная: 7-8 часов в день, (иногда и в выходные, по договоренности).

Форма оплаты: webmoney или яндекс деньги

Главные качества: интерес к IT, опыт работы, высокая грамотность, умение писать легкие и понятные тексты, скорость набора, ответственность.

Приветствуется наличие Apple-устройств.

Ваше резюме и примеры работ присылайте на e-mail (указан в профиле).

HTML
11 лет назад
yablykworld
Дима 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуются рерайтеры

    $2500

    Добрый день! Для наполнения сайтов требуются ответственные сотрудники. (НОВИЧКОВ ВСЕМУ НАУЧУ) Простые статьи на разнообразные темы информационного характера. График работы свободный – договорной. Если у Вас есть время – стучитесь ко ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер (комп. игры)

    $357

    Требования: высшее филологическое образование (рус./укр./анг. язык)/образование журналиста, опыт работы от 2-х лет, обширное портфолио копирайтера, отличные знания анг. и рус. языков, огромным плюсом будет навыки работы с Photoshop. Кандидат будет отбираться очень тщательно, если в ...

    DLEWordPress
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для интернет-магазина текстиля (сверстанный)

    $50

    Необходимо создать тексты с описанием для интернет-магазина постельного белья. Магазин работает на VirtueMart Каждый текст необходимо оформить в соответствии с правилами верстки, выделить ключевые слова, создать Meta-поля. А также подготовить и составить текст ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать 50 статей

    $250

    Требуется написание 50 статей по 3000 знаков. Ориентировочные сроки до Нового года, обсуждаемо. Цена 1$ за 1000 - не обсуждаемо. Оптимизация текстов не требуется - я даю тему, Вы пишите статью на нее. Общая тема ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для сайта по теме аренда самолета

    Для главной страницы сайта http://diamond-aero.ru/ нужен текст отталкиваемся от а) основные услуги - аренда самолета б) уровень доверия к компании в) предварительный расчет стоимости полета ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание видеозаписей на сайт

    Требуется человек который будет писать описания к видеозаписям, на сайт взрослой тематики. Тексты нужны по 250 символов. Указывайте ваши цены за 1 описание и от 100 шт

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уникальные тексты и тайтлы

    Необходимо составить уникальное описание страниц сайта из предложенных слов (60-90 знаков) и написать уникальные тексты. Тема для тайтлов - мумие, здоровье и т.д. Оплата - 1 дол/1000 знаков. Знаков - очень ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад