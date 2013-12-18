Требуется IT-рерайтер (копирайтер)

Здравствуйте!

На постоянную удаленную работу на сайте требуется IT-шник от Бога и по совместительству грамотный, начитанный копирайтер, способный легко и понятно, например, описать ролик с Ютуба или проект с Кикстартера. Умеющий пользоваться поиском Гугла (на самом деле это не так просто), владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Иметь представление об HTML.

Обязанности: рерайт, копирайт, где-то чуть перевод и оформление (корректировка) статей. Примерный объем 14 000 - 18 000 знаков ежедневно (7-10 статей)

Оплата 1,5-3$ - 1000 знаков ($500 - $600 в месяц)

Работа удаленная: 7-8 часов в день, (иногда и в выходные, по договоренности).

Форма оплаты: webmoney или яндекс деньги

Главные качества: интерес к IT, опыт работы, высокая грамотность, умение писать легкие и понятные тексты, скорость набора, ответственность.

Приветствуется наличие Apple-устройств.

Ваше резюме и примеры работ присылайте на e-mail (указан в профиле).