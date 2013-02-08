yablykworld

Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется грамотный переводчик-новостник (IT, Apple), имеющий интерес к IT, способный легко и доступно изложить информацию, умеющий пользоваться поиском Гугла, владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Зарплата: $200 - $800 ...
- $1000Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется переводчик-новостник (IT, Apple), способный легко и доступно изложить информацию, умеющий пользоваться поиском Гугла, владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Зарплата: $200 - $300 в месяц при нагрузке 2-3 ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте! Требуется сотрудник на IT-сайт (Apple тематики) для ОФОРМЛЕНИЯ (писать не нужно) статей (проверка и форматирование ГОТОВОГО текста, поиск и вставка изображений, теги, ссылки и т.д.). 1. Основные требования 1.1 Интерес к IT-новостям. Свободное понимание современных IT-терминов. ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется IT-шник от Бога и по совместительству грамотный, начитанный копирайтер-переводчик, способный легко и понятно, например, описать ролик с Ютуба или проект с Кикстартера. Умеющий пользоваться поиском Гугла (на самом ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется IT-шник от Бога и по совместительству грамотный, начитанный копирайтер, способный легко и понятно, например, описать ролик с Ютуба или проект с Кикстартера. Умеющий пользоваться поиском Гугла (на самом ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию.Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта IT-тематики (преимущественно вокруг Apple) с опытом работы. 1.2 Высокая грамотность написания на русском языке. 1.3 Возможность ЕЖЕДНЕВНО уделить работе на сайте 3-5 часов. Суббота ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта IT-тематики с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием терминов, связанных с устройствами компании Apple (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются переводчики в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк ...Переводы9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются переводчики-рерайтеры в команду сайта, обладающие симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.). 1.2 ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются переводчики-рерайтеры в команду сайта, обладающие симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.). 1.2 ...Переводы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования к автору 1.1 Требуется сотрудник (переводчик или рерайтер) в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, ...Переводы10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1. Основные требования к автору 1.1 Требуется не просто автор, а сотрудник в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и четким пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сам сайт: yablyk.com 1. Основные требования к автору 1.1 Важно! Требуется не просто переводчик, а сотрудник в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и четким пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, ...Переводы7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуются переводчики с английского языка в команду популярного сайта, посвященного устройствам Apple для написания 2–5 статей в день. Сам сайт http://yablyk.com/ Основные требования к автору 1. Грамотность. 2. Свободное владение английским языком (нормальный "живой" легко-читаемый перевод для людей). 3. Свободное ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуются переводчики с английского языка и авторы обзоров игр и программ для iOS в команду популярного сайта, посвященного устройствам Apple для написания 2-5 статей в день. сам сайт yablyk.com Оплата $ 0,70 - 1500 знаков (учитываются ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад