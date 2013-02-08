yablykworld

Дима yablykworld

 
44 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
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  • Переводчик-новостник на сайт (IT, Apple)

    $1000

    Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется грамотный переводчик-новостник (IT, Apple), имеющий интерес к IT, способный легко и доступно изложить информацию, умеющий пользоваться поиском Гугла, владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Зарплата: $200 - $800 ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переводчик-новостник (IT, Apple) на сайт

    $500

    Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется переводчик-новостник (IT, Apple), способный легко и доступно изложить информацию, умеющий пользоваться поиском Гугла, владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Зарплата: $200 - $300 в месяц при нагрузке 2-3 ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется корректор-оформитель IT-статей

    $500

    Здравствуйте! Требуется сотрудник на IT-сайт (Apple тематики) для ОФОРМЛЕНИЯ (писать не нужно) статей (проверка и форматирование ГОТОВОГО текста, поиск и вставка изображений, теги, ссылки и т.д.). 1. Основные требования 1.1 Интерес к IT-новостям. Свободное понимание современных IT-терминов. ...

    HTML
    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик на IT-сайт (Apple)

    $1000

    Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется IT-шник от Бога и по совместительству грамотный, начитанный копирайтер-переводчик, способный легко и понятно, например, описать ролик с Ютуба или проект с Кикстартера. Умеющий пользоваться поиском Гугла (на самом ...

    HTML
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется IT-рерайтер (копирайтер)

    $1000

    Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется IT-шник от Бога и по совместительству грамотный, начитанный копирайтер, способный легко и понятно, например, описать ролик с Ютуба или проект с Кикстартера. Умеющий пользоваться поиском Гугла (на самом ...

    HTML
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются рерайтеры на IT-сайт (Apple)

    $1000

    Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию.Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта IT-тематики (преимущественно вокруг Apple) с опытом работы. 1.2 Высокая грамотность написания на русском языке. 1.3 Возможность ЕЖЕДНЕВНО уделить работе на сайте 3-5 часов. Суббота ...

    iOS
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтеры на сайт IT-тематики (Apple)

    $500

    Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта IT-тематики с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием терминов, связанных с устройствами компании Apple (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, ...

    iOS
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются переводчики-рерайтеры на IT-сайт (Apple)

    $500

    Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются переводчики в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк ...

    iOS
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются рерайтеры на сайт IT-тематики (Apple)

    $200

    Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк ...

    iOS
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются рерайтеры на сайт IT-тематики (Apple)

    $250

    Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк ...

    iOS
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются переводчики-рерайтеры на IT-сайт (Apple)

    $250

    Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются переводчики-рерайтеры в команду сайта, обладающие симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.). 1.2 ...

    iOS
    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются переводчики-рерайтеры на сайт IT (Apple)

    $250

    Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются переводчики-рерайтеры в команду сайта, обладающие симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.). 1.2 ...

    iOS
    Переводы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводчик или рерайтер на сайт IT-тематики, Apple

    $250

    Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования к автору 1.1 Требуется сотрудник (переводчик или рерайтер) в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, ...

    iOS
    Переводы10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайтер на сайт тематики Apple

    $100

    1. Основные требования к автору 1.1 Требуется не просто автор, а сотрудник в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и четким пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, ...

    iOS
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводчик с английского на сайт Apple тематики

    $250

    Сам сайт: yablyk.com 1. Основные требования к автору 1.1 Важно! Требуется не просто переводчик, а сотрудник в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и четким пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, ...

    iOS
    Переводы7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводчики с английского на сайт Apple тематики

    $100

    Требуются переводчики с английского языка в команду популярного сайта, посвященного устройствам Apple для написания 2–5 статей в день. Сам сайт http://yablyk.com/ Основные требования к автору 1. Грамотность. 2. Свободное владение английским языком (нормальный "живой" легко-читаемый перевод для людей). 3. Свободное ...

    iOS
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переводчик с английского языка и автор обзоров игр

    $250

    Требуются переводчики с английского языка и авторы обзоров игр и программ для iOS в команду популярного сайта, посвященного устройствам Apple для написания 2-5 статей в день. сам сайт yablyk.com Оплата $ 0,70 - 1500 знаков (учитываются ...

    iOS
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sobbber
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Переводчики с английского на сайт Apple тематики
Очень приятный в общении заказчик и хороший человек, каких мало. приятно с такими работать. проблем в работе не возникало. Дмитрий очень всесторонняя личность. буду рада развиватся вместе с ним.
Все очень здорово! Спасибо! Инициативный профессиональный переводчик! Приятно работать и пообщаться! Успехов и всего самого Доброго!
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