Переводчик-новостник (IT, Apple) на сайт

Здравствуйте!

На постоянную удаленную работу на сайте требуется переводчик-новостник (IT, Apple), способный легко и доступно изложить информацию, умеющий пользоваться поиском Гугла, владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать).

Зарплата: $200 - $300 в месяц при нагрузке 2-3 часа в день (Статья 1000 знаков с оформлением - 3$, 2000 знаков с оформлением $4,5)

Форма оплаты: webmoney или Яндекс.Деньги.

Главные качества: ответственность, интерес к IT, опыт работы, высокая грамотность, умение писать легкие и понятные тексты, скорость набора.

Приветствуется наличие Apple-устройств (iPhone, iPod, iPad, Mac).

Ваше резюме и обязательно примеры работ (или ссылки) присылайте в ЛС