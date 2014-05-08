Требуется копирайтер для написания статей.

КопирайтингЗакрыт56 заявок454 просмотра
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Нужен копирайтер готовый к долгосрочному сотрудничеству для написания статей.

Тематика строительные материалы(кровельные фасадные).

Уникальность текстов не ниже 95% по advego.

Большой объем работы оплата 100 рублей 1000 знаков.

10 лет назад
Igoryan-29
Игорь 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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