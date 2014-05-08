Требуется копирайтер для написания статей.

Необходимо составить уникальную энциклопедию всех существующих праздников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер готовый к долгосрочному сотрудничеству для написания статей.
Тематика строительные материалы(кровельные фасадные).
Уникальность текстов не ниже 95% по advego.
Большой объем работы оплата 100 рублей 1000 знаков.
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