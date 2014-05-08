Тексты на тему поздравлений

Требуется написать 5 текстов по 3,5 тыс.знаков без пробелов каждый. Примерные темы - поздравления с днем рождения сестре, поздравления с днем рождения мужчине и тому подобное.

Требования:

1) один текст – один ключ

2) деление текста на смысловые блоки и подзаголовки

3) должны быть конкретные примеры поздравлений ( например, красивые поздравления в прозе, тосты, вы можете переделать пару небольших стихов из интернета и т.д.). + общие советы ( когда поздравлять, как не разволноваться и т.д.)

4) 2 картинки по теме из интернета к тексту

5) 1 видео по теме из ютуба

6) Тайтл и сниппет к тексту

Информации по теме очень много в сети, но автор должен использовать несколько источников. Если обнаружится, что исполнитель взял один текст, переставил слова и выдал нам, работа оплачена не будет.

Цена за один ТЕКСТ с выполненными условиями – 100 руб. При успешной работе будут еще заказы. Оплата за каждый принятый текст.