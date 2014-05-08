Нужен копирайтер реально продающих текстов

КопирайтингЗакрыт8 заявок238 просмотров
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Для регулярной удаленной работы требуется копирайтер, умеющий писать продающие тексты. Они должны на самом деле приносить конверсию.

Нужно будет писать тексты для Landing Page, Маркетинг-Китов и коммерческих предложений. При хороших показателях вы сможете выйти на гонорар уже получивших признание копирайтеров.

10 лет назад
on_silver
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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