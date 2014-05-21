Тексты и переводы для сайта по продаже хостинга

КопирайтингЗавершен10 заявок221 просмотр
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Нужно наполнение главной страницы и второстепенных

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10 лет назад
johnn_g
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
10 лет назад
$270
3 дня
Александр выше всяких похвал! Все сделал качественно и конечно же в срок! Исправлять и дополнять ничего не пришлось! Конечно же рекомендую!
Сотрудничать с Евгением было очень приятно! Вежливое общение, четкая постановка задачи, своевременная оплата - это ряд причин, по которым я могу рекомендовать его, как ответственного и пунктуального заказчика!
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