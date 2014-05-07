Медицинский рерайт/копирайт

Здравствуйте Нужно написать объемную работу в 100 000 символов, в день нужно писать от 5000 тысяч. Исходники ищите сами, темы простые. Ключевые слова нужно вписывать и выделять жирным (по 1-2 ключа на статью). Уникальность прошу по ...