Медицинский рерайт/копирайт

Ищем копирайтера для написания статей по тематикам - книги, здоровый образ жизни, красота, здоровье. Стоимость - 1$ за 1000 символов БП
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На данный момент ищу 2-3 фрилансеров для написания текстов, по медицинской тематике заточенные под ключевые слова
Готовы платить 2-3 у.е. за 1000 символов
Объем работы минимум 20-30 текстов в месяц каждый текст 3000-4000 тыс. символов
Если вопрос актуален будем рады получить ссылки на Ваши работы
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