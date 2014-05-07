Копирайтер в большой проект

Нужен небольшой пул копирайтеров.

Есть большой объем текстов, которые надо написать.

Тексты должны быть живыми, не вода, не сопли, не мыслею по древу. По Адвеге (настройки 4/4) – 98/100.

Особенность – надо каждый раз довольно глубоко погружаться в тему (это технические характеристики) и писать.

Что за тексты? Это описание оборудования.

Тексты должны быть «проблемными». То есть, смотрите в описаниях, залазите на какие-нибудь форумы – выуживаете, какие в связи с этим оборудованием возникают вопросы, – и пишете, как бы отвечая на эти вопросы. Т.е. тему надо раскрывать целиком.

Тексты для сайта. Описываем категории товаров.

Оплата – 3 долл. / 1000 зн.

Надо срочно, поэтому не откладывайте – пишите на емейл прямо сейчас, потом ваше место займут более расторопные. Деньги есть, ждут своих зароботчан, надо только подсуетиться и их подхватить.:) Ждём