Копирайтер в большой проект

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.) Размер описания товара: от 300 до 1500 знаков (как душа ляжет). Важно: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен небольшой пул копирайтеров.
Есть большой объем текстов, которые надо написать.
Тексты должны быть живыми, не вода, не сопли, не мыслею по древу. По Адвеге (настройки 4/4) – 98/100.
Особенность – надо каждый раз довольно глубоко погружаться в тему (это технические характеристики) и писать.
Что за тексты? Это описание оборудования.
Тексты должны быть «проблемными». То есть, смотрите в описаниях, залазите на какие-нибудь форумы – выуживаете, какие в связи с этим оборудованием возникают вопросы, – и пишете, как бы отвечая на эти вопросы. Т.е. тему надо раскрывать целиком.
Тексты для сайта. Описываем категории товаров.
Оплата – 3 долл. / 1000 зн.
Надо срочно, поэтому не откладывайте – пишите на емейл прямо сейчас, потом ваше место займут более расторопные. Деньги есть, ждут своих зароботчан, надо только подсуетиться и их подхватить.:) Ждём
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