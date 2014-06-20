Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.) Размер описания товара: от 300 до 1500 знаков (как душа ляжет). Важно: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется журналист-копирайтер (небольшое издательство в Германии, контакт с русскоговорящими клиентами).
Написание 2-3-4 рекламных (и не только) статей в месяц.
Оплата за 1000 зн без пробелов – 7 USD, денежным переводом по системе Контакт.
Требования:
Желательны журналистское образование и опыт работы, пунктуальность, ответственность, креативное мышление, коммуникабельность.
Без портфолио не писать!
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