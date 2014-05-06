Написать статью для интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт8 заявок206 просмотров
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Требуется написать продающую статью про робот-пылесос! В статье необходим уникальный текст! В статье обязательно должны присутствовать ссылки на интернет-магазин. Особое внимание нужно уделить его главному качеству - освобождение заботливой мамы от бремени ежедневной уборки!

10 лет назад
spbnewflat
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Крайне огорчена совместным сотрудничеством. Константин (при знакомстве он так представился) периодически делал заказы. Когда сумма за выполненную работу стала крупной - он пропал. Уже с 28 мая я пишу ему по 2-3 раза в неделю с просьбой провести оплату. Но результата особого нет. А в последнее время он и вовсе не отвечает на мои сообщения. Очень обидно, что заработанные даньги приходится выпрашивать. Конечно, никому не рекомендую сотрудничать с этим заказчиком.
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