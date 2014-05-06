Написать статью для интернет-магазина

Крайне огорчена совместным сотрудничеством. Константин (при знакомстве он так представился) периодически делал заказы. Когда сумма за выполненную работу стала крупной - он пропал. Уже с 28 мая я пишу ему по 2-3 раза в неделю с просьбой провести оплату. Но результата особого нет. А в последнее время он и вовсе не отвечает на мои сообщения. Очень обидно, что заработанные даньги приходится выпрашивать. Конечно, никому не рекомендую сотрудничать с этим заказчиком.