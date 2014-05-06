Копирайтинг для сайтов

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.)

Размер описания товара: от 300 до 1500 знаков (как душа ляжет).

Важно: тексты должны быть написаны людьми и для людей, уникальность не менее 90%.

Ожидаю Ваши предложения по срокам и стоимости за 1000 знаков.