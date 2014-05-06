Копирайтинг для сайтов

Мы тренинговая компания, которая занимается обучением удаленной работе, интернет-бизнесу и интернет-рекламу и у нас есть потребность в человеке, который будет вести и наполнять наши сайты нашим контентом. Обязанности: • Брать наши записи наших тренингов и резать mp3 на ...
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.)
Размер описания товара: от 300 до 1500 знаков (как душа ляжет).
Важно: тексты должны быть написаны людьми и для людей, уникальность не менее 90%.
Ожидаю Ваши предложения по срокам и стоимости за 1000 знаков.
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