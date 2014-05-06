Работа с коммерческим предложениями

Добрый день!

Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для кафе и ресторанов, нам требуется удаленный сотрудник для взаимодействия с потенциальными клиентами - написание и рассылка с сопроводительным текстом коммерческого предложения, поиск клиентов.

С вас цена за ваши услуги в месяц или за ждый отправленный e-mail.

Заранее спасибо.