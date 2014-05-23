Регулярно писать уникальные тексты(рерайт/копирай)

Здравствуйте. Решили немного пересмотреть политику наполнения сайта и пришли к следующей схеме.

Необходимо периодически по требованию писать тексты от 300 до 1500 знаков, в зависимости от доступности информации.

То есть например мне нужны отели Москвы. Вы ищите в интернете отели Москвы которых нет у нас на сайте. И пишите уникальный текст(переписываете существующий возможно с дополнениями из разных источников). Количество мы с вами определим в зависимости от предложенной вами цены за один текст. Отчет в виде word файла с списком "ссылка на сайт и текст".

В месяц планируется тратить до 15 тысяч рублей.

Жду не заоблачных цен, если вы супер пупер профессионал и считаете что пишите самые лучшие тексты в мире и все остальные на вашем фоне ничто, то проходите мимо. Ищу адекватных людей для адекватной продуктивной работы.

Обязательно указывайте цену! Можете больше ничего не писать, главное цена. Остальное уже в личной переписке.

Работа массовая, писать супер пупер тексты ненужно. Нужна просто уникальность и логичность написанного, не просто набор слов.

150р это не цена. Мне кажется вы забыли что работаете во фрилансе. спуститесь с небес ребята)))