Регулярно писать уникальные тексты(рерайт/копирай)

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.) Размер описания товара: от 300 до 1500 знаков (как душа ляжет). Важно: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Решили немного пересмотреть политику наполнения сайта и пришли к следующей схеме.
Необходимо периодически по требованию писать тексты от 300 до 1500 знаков, в зависимости от доступности информации.
То есть например мне нужны отели Москвы. Вы ищите в интернете отели Москвы которых нет у нас на сайте. И пишите уникальный текст(переписываете существующий возможно с дополнениями из разных источников). Количество мы с вами определим в зависимости от предложенной вами цены за один текст. Отчет в виде word файла с списком "ссылка на сайт и текст".
В месяц планируется тратить до 15 тысяч рублей.
Жду не заоблачных цен, если вы супер пупер профессионал и считаете что пишите самые лучшие тексты в мире и все остальные на вашем фоне ничто, то проходите мимо. Ищу адекватных людей для адекватной продуктивной работы.
Обязательно указывайте цену! Можете больше ничего не писать, главное цена. Остальное уже в личной переписке.
Работа массовая, писать супер пупер тексты ненужно. Нужна просто уникальность и логичность написанного, не просто набор слов.
150р это не цена. Мне кажется вы забыли что работаете во фрилансе. спуститесь с небес ребята)))
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