international

На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ переводчик С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационной газеты (подготовка материалов на 90 тыс. зн. без пробелов). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость до 10-12 дней в месяц. Оплата 350 евро ...
- $390Переводы9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $120
На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационной газеты (подготовка материалов на 36 тыс. зн. без пробелов). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость до 5-6 дней в месяц. Оплата 120 ...Переводы18 заявокЗакрыт6 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР для ежемесячных бесплатных рекламно-информационных журнала и газеты (40 и 24 стр., до 40% реклама). Издания на рус.яз., региональные (в Германии). Линки на газету и журнал: http://www.pressaru.de/?pub=rejnskoe-wremja&god=2014&nomer=12&str=1 http://www.pressaru.de/?pub=telegraf-nrw&god=2014&nomer=11&str=1 Частичная занятость 10–15 ...Редактирование и Корректура46 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Нужно сделать: 1) макеты рекламы сайта в одном стиле (разные размеры, от 1/1 до 1/8 формата А4) + 2 баннера в том же стиле 2) макеты рекламы E-mail рассылки в одном стиле (разные размеры, от 1/3 ...Завершен10 лет назад
- $100
Нужно сделать: 1) Купон подписки на газету (в одном стиле, размеры 1/2, 1/3 формата А4, вертикальный и горизонтальный) 2) Купон на текстовое объявление для газеты (размер 1/3 формата А4) Прилагаю образцы, наши должны быть лучше. Детали ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется журналист-копирайтер (небольшое издательство в Германии, контакт с русскоговорящими клиентами). Написание 2-3-4 рекламных (и не только) статей в месяц. Оплата за 1000 зн без пробелов – 7 USD, денежным переводом по системе Контакт. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Необходимо сделать сайт-портал на юридическую тему на cms WordPress и разместить на хостинге. Детали исполнителю. Есть дизайн сайта в .psd Бюджет – 1000 $, оплата по факту, денежным переводом по системе Контакт. Без портфолио не писать! Только для ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Сделать стильный дизайн сайта для адвокатов (главной и 20 внутренних страниц (там в основном работа с текстом-шрифтом). Примерный образец: www.123recht.net Готовый дизайн в psd. Детали исполнителю. Денежный перевод по системе Contact. Без портфолио не писать!Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Сделать стильный логотип для серийного тематического сайта (самого сайта еще нет), в логотипе будет меняться только первое слово. Подробности исполнителю. Денежный перевод по системе Contact. Без портфолио не писать!Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $700
Сделать стильный дизайн сайта для адвокатов (главной и 20 внутренних страниц (там в основном работа с текстом-шрифтом)) и к нему: логотип, флаер, 4 рекламных макета. Примерный образец сайта: www.anwalt24.de Готовый дизайн в psd. Детали исполнителю. Денежный ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт10 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется ПОМОЩНИК РЕДАКТОРА для ежемесячных бесплатных информационных изданий (подготовка 7-8 полос для газеты от 3000 до 6500 зн. без пробелов и 6-7 полос для журнала от 3000 до 6000 зн.). ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт небольшого издательства на cms Joomla (с возможностью дальнейшего сотрудничества). Есть дизайн сайта в .psd (образцы в приложении) Пожалуйста, в предложении указывайте сроки исполнения и стоимость работы. Оплата по факту, денежным переводом по системе Контакт. Без портфолио ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо переделать 3 HTML-шаблона для редактирования содержания и запрограммировать раздел объявлений для сайта (CMS Joomla). Детали задания с админом по скайпу.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $200
Сделать стильный дизайн сайта (главной и внутренней страниц). Готовый дизайн в psd, для joomla. Детали исполнителю. Денежный перевод по системе Контакт. Без портфолио не писать!Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационно-развлекательной газеты (подготовка материалов примерно на 28-30 тыс. зн. без пробелов). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость до 4-5 ...Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота), 24 стр., возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр. Заполнение рекламой прим. на ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $180
На постоянную удаленную работу требуется РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР для небольшой ежемесячной бесплатной информационно-развлекательной газеты (24-32 стр. (с рекламой до 40%), размер полосы 255 х 350 мм). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость 10-15 дней в ...Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать дизайн ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота). 24 стр.,возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр. Разработка титульной страницы с названием (оно будет использоваться и как лого), ...Закрыт15 лет назад
Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки ежемесячного информационно-рекламного журнала. Верстка в Кварке (5-я версия). Примерные образцы смотрите в приложении. Надо верстать минимум на этом уровне, или еще лучше. Объем работы: 20-30 полос А4 в ...Верстка полиграфии32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать красивый макет рекламного письма – прайс-листа (двухстороннего, с фотографиями), рус. и нем. языки, дизайн идентичен, формат А4. Цены в прайс-листе должны быть проставлены не в виде таблицы, а в виде схем страниц с ...Закрыт15 лет назад