international

Олег international

 
61 годГермания/Бонн
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ переводчик С НЕМЕЦКОГО языка

    $390

    На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ переводчик  С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационной газеты (подготовка материалов на 90 тыс. зн. без пробелов). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость до 10-12 дней в месяц. Оплата 350 евро ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется лит. переводчик с немецкого языка

    $120

    На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационной газеты (подготовка материалов на 36 тыс. зн. без пробелов).  Газета на рус.яз., региональная (в Германии).  Частичная занятость до 5-6 дней в месяц.  Оплата 120 ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется выпускающий редактор

    На постоянную удаленную работу требуется ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР для ежемесячных бесплатных рекламно-информационных журнала и газеты (40 и 24 стр., до 40% реклама). Издания на рус.яз., региональные (в Германии). Линки на газету и журнал: http://www.pressaru.de/?pub=rejnskoe-wremja&amp;god=2014&amp;nomer=12&amp;str=1 http://www.pressaru.de/?pub=telegraf-nrw&amp;god=2014&amp;nomer=11&amp;str=1 Частичная занятость 10–15 ...

    Редактирование и Корректура46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макеты рекламы для газеты

    $100

    Нужно сделать: 1) Купон подписки на газету (в одном стиле, размеры 1/2, 1/3 формата А4, вертикальный и горизонтальный) 2) Купон на текстовое объявление для газеты (размер 1/3 формата А4) Прилагаю образцы, наши должны быть лучше. Детали ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Журналист-копирайтер

    Для постоянного сотрудничества требуется журналист-копирайтер (небольшое издательство в Германии, контакт с русскоговорящими клиентами). Написание 2-3-4 рекламных (и не только) статей в месяц. Оплата за 1000 зн без пробелов – 7 USD, денежным переводом по системе Контакт. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт на WordPress

    $1000

    Необходимо сделать сайт-портал на юридическую тему на cms WordPress и разместить на хостинге. Детали исполнителю. Есть дизайн сайта в .psd Бюджет – 1000 $, оплата по факту, денежным переводом по системе Контакт. Без портфолио не писать! Только для ...

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Сделать стильный дизайн сайта для адвокатов (главной и 20 внутренних страниц (там в основном работа с текстом-шрифтом). Примерный образец: www.123recht.net Готовый дизайн в psd. Детали исполнителю. Денежный перевод по системе Contact. Без портфолио не писать!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для сайта

    $100

    Сделать стильный логотип для серийного тематического сайта (самого сайта еще нет), в логотипе будет меняться только первое слово. Подробности исполнителю. Денежный перевод по системе Contact. Без портфолио не писать!

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $700

    Сделать стильный дизайн сайта для адвокатов (главной и 20 внутренних страниц (там в основном работа с текстом-шрифтом)) и к нему: логотип, флаер, 4 рекламных макета. Примерный образец сайта: www.anwalt24.de Готовый дизайн в psd. Детали исполнителю. Денежный ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется помощник редактора

    На постоянную удаленную работу требуется ПОМОЩНИК РЕДАКТОРА для ежемесячных бесплатных информационных изданий (подготовка 7-8 полос для газеты от 3000 до 6500 зн. без пробелов и 6-7 полос для журнала от 3000 до 6000 зн.). ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Joomla

    Необходимо сделать сайт небольшого издательства на cms Joomla (с возможностью дальнейшего сотрудничества). Есть дизайн сайта в .psd (образцы в приложении) Пожалуйста, в предложении указывайте сроки исполнения и стоимость работы. Оплата по факту, денежным переводом по системе Контакт. Без портфолио ...

    Дизайн сайтаJoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Сделать стильный дизайн сайта (главной и внутренней страниц). Готовый дизайн в psd, для joomla. Детали исполнителю. Денежный перевод по системе Контакт. Без портфолио не писать!

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется лит. переводчик с немецкого языка

    $100

    На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационно-развлекательной газеты (подготовка материалов примерно на 28-30 тыс. зн. без пробелов). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость до 4-5 ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстальщик газеты

    Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота), 24 стр., возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр. Заполнение рекламой прим. на ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется редактор-корректор

    $180

    На постоянную удаленную работу требуется РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР для небольшой ежемесячной бесплатной информационно-развлекательной газеты (24-32 стр. (с рекламой до 40%), размер полосы 255 х 350 мм). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость 10-15 дней в ...

    Написание статей
    Редактирование и Корректура43 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна и верстка газеты

    Необходимо разработать дизайн ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота). 24 стр.,возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр. Разработка титульной страницы с названием (оно будет использоваться и как лого), ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка журнала

    Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки ежемесячного информационно-рекламного журнала. Верстка в Кварке (5-я версия). Примерные образцы смотрите в приложении. Надо верстать минимум на этом уровне, или еще лучше. Объем работы: 20-30 полос А4 в ...

    Верстка полиграфии32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макет рекламного письма

    $50

    Нужно сделать красивый макет рекламного письма – прайс-листа (двухстороннего, с фотографиями), рус. и нем. языки, дизайн идентичен, формат А4. Цены в прайс-листе должны быть проставлены не в виде таблицы, а в виде схем страниц с ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Сайт на WordPress
отличный заказчик. четко построенная задача, макеты хорошего качества, постоянно на связи и доступен для дискуссий по проекту. своевременная оплата денежным переводом
Руслан отличный специалист, приятный в общении человек, добросовестный и выдержанный.
Ответный отзыв
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Макеты рекламы для газеты
Отличный заказчик - всегда на связи, знает, что хочет и что не хочет, и вовремя оплачивает работу. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Отличная работа, приятно иметь дело с Профессионалом!
Ответный отзыв
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Макеты рекламы для сайта адвокатов
Отличный заказчик - всегда на связи, знает, что хочет и что не хочет, и вовремя оплачивает работу. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Отличная работа, приятно иметь дело с Профессионалом!
Ответный отзыв
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Журналист-копирайтер
Очень надежный и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятный в общении человек, прекрасный специалист своего дела, работать с ней одно удовольствие!
Ответный отзыв
Doc-ca
Бисен 
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта
Было приятно работать с Олегом. Все понятно, четко, конкретно. Отличный заказчик!
Гуля прекрасный специалист своего дела и очень приятная в общении. Всё сделала в срок и качественно.
Ответный отзыв