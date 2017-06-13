Требуется лит. переводчик с немецкого языка

$120
ПереводыЗакрыт18 заявок326 просмотров
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На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационной газеты (подготовка материалов на 36 тыс. зн. без пробелов). 

Газета на рус.яз., региональная (в Германии). 

Частичная занятость до 5-6 дней в месяц. 

Оплата 120 евро в месяц, денежным переводом по системе Контакт. 

Требования: 

соответствующее образование и опыт работы 

пунктуальность, ответственность, креативное мышление, коммуникабельность

Обязанности: 

поиск информации в открытых источниках и подготовка материалов

7 лет назад
international
Олег 
61 годГермания
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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