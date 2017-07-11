Перевод лендинга на английский

ПереводыЗавершен28 заявок328 просмотров
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Приветствую!

Ищу ответственного исполнителя для перевода лендинга веб-студии на английский язык. Желательно знание английских понятий в сфере веб сайтов, рекламы и продвижения.

Перевод необходимо сделать прямо в коде страницы, меняя русские слова на английские (предоставлю исходник). Объем примерно 5000 з.б.п

7 лет назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
7 лет назад
$18
1 день
Спасибо за хороший перевод
Спасибо за работу!