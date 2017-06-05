Нужно 20 новостей про ИТ и интернет-рекламу перевести с английского

Я дам список сайтов, где есть такие новости. Напишу критерии оценки тем. которые будем переводить.

Каждую новость надо будет согласовывать в формате:

- вы высылаете переведенный заголовок - за раз 5 новостей

- я принимаю их все или часть

- переводите

На выходе мне нужна новость в 2000-2500 знаков, независимо от объема первоначальной новости. Если она 5000 - то надо до 2500 знаков переводить.

Жду вашу цену за все 20 новостей. Срок на их написание - 10 дней.