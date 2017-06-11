Текст для перевода основной

ПереводыЗавершен14 заявок293 просмотра
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Тематика: Работа в Ютуб

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7 лет назад
Viktor238
78 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$1
1 день
Отличная работа! Буду обращаться еще не раз. Спасибо!
Огромное удовольствие получила от работы с проектом, который предложил мне выполнить Виктор. Интересное задание, которое позволило получить мне новый опыт и знания. С Виктором приятно общаться, поскольку он ставит четкие задачи и оплачивает работу моментально. Рекомендую к сотрудничеству.