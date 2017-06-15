Перевести с английского на русский текст медицинской тематики

ПереводыЗавершен12 заявок346 просмотров
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Добрый день!

Необходимо перевести PDF с английского на русский. Длина текста 12 страниц.

При подаче отклика, просьба прислать пример перевода любого абзаца.

7 лет назад
akulov_alexandr
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vladvoropaev
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$60
2 дня
Владислав, качественно выполнил работу в согласованные сроки. Взаимодействие понравилось - продолжим работу.
Большое спасибо за возможность сотрудничества. Рассчитываю на долгосрочное взаимодействие!