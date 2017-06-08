Перевод рус-нем

Здравствуйте! Есть сайт http://krearo.xyz/ нужно перевести весь сайт на французский! Жду адекватную цену, можно обсудить по скайпу! текст пока рыба, скоро будет заполнена, во объему будет примерно такая же!
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