Рерайтер описаний товаров

КопирайтингЗавершен8 заявок324 просмотра
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Ищу толкового, внимательного, пунктуального, творческого помощника.

Суть работы: рерайт — описания мебели, гостиниц, кровельных материалов. Уникальность рерайт не ниже 97% по Адвего и Etxt.

Оплата в WMR по факту — 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Ниже приведен текст описания диванчика, оно слишком длинное… Из него нужно сделать описание на 500 знаков без пробелов с одним ключом — диваны Боровичи — Это тестовое задание для желающих поработать. Оцените свои силы трезво — мне нужен качественный текст и надежный партнер. Может с кем уже сотрудничала? Напомните мне об этом.)

Диван «Лира»

Современный дизайн, комфорт и выгодная цена – вот три основных достоинства этого дивана. В нем воплощен актуальный геометрический стиль, которые удачно вписывается во все основные тренды интерьерного дизайна. Отсутствие боковин визуально облегчает конструкцию, придавая ей изящество и элегантность.

Размеры дивана составляют 2000х1700 мм, а спального места (две модификации) — 1500 или 1700 мм на 2000 мм. Диван раскладывается с помощью механизма трансформации типов «тик-так» / «еврокнижка». Оба варианта надежны, служат долго, гарантируют максимум удобств потребителям.

Две пары съемных подушек обтянуты набивной тканью, подобранной в тон обивки основания и спинки. В коллекции представлены диваны с элементами из натуральной кожи, которые оценят любители стильной мягкой мебели. В интерьере предметы Боровичи Мебель всегда становится центральным элементом композиции. Это обусловлено и функциональностью, и прекрасным внешним видом всех изделий данного бренда. Диван «Лира» соответствует международным требованиям по эргономике, качеству и экобезопасности, что подтверждено сертификатами.

Просьба соискателей высылать тестовое задани нае и-мейл (информация есть в контактах).

10 лет назад
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
loyad
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
30 дней
Довольна сотрудничеством, благодарю Ольгу за выполненную работу.
Очень довольна сотрудничеством с Татьяной. Благодаря ей научилась многому, в том числе и выражать свои мысли менее развернуто. Заказчик четко ставит задачи, в срок производит оплату, спокойно воспринимает ошибки и дает право на их переделку (что также немаловажно). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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