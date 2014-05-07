Рерайтер описаний товаров

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Суть работы: рерайт — описания мебели, гостиниц, кровельных материалов. Уникальность рерайт не ниже 97% по Адвего и Etxt.

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Диван «Лира»

Современный дизайн, комфорт и выгодная цена – вот три основных достоинства этого дивана. В нем воплощен актуальный геометрический стиль, которые удачно вписывается во все основные тренды интерьерного дизайна. Отсутствие боковин визуально облегчает конструкцию, придавая ей изящество и элегантность.

Размеры дивана составляют 2000х1700 мм, а спального места (две модификации) — 1500 или 1700 мм на 2000 мм. Диван раскладывается с помощью механизма трансформации типов «тик-так» / «еврокнижка». Оба варианта надежны, служат долго, гарантируют максимум удобств потребителям.

Две пары съемных подушек обтянуты набивной тканью, подобранной в тон обивки основания и спинки. В коллекции представлены диваны с элементами из натуральной кожи, которые оценят любители стильной мягкой мебели. В интерьере предметы Боровичи Мебель всегда становится центральным элементом композиции. Это обусловлено и функциональностью, и прекрасным внешним видом всех изделий данного бренда. Диван «Лира» соответствует международным требованиям по эргономике, качеству и экобезопасности, что подтверждено сертификатами.

Просьба соискателей высылать тестовое задани нае и-мейл (информация есть в контактах).