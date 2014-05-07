Написание текстов.

Здравствуйте

Нужно написать объемную работу в 100 000 символов, в день нужно писать от 5000 тысяч. Исходники ищите сами, темы простые. Ключевые слова нужно вписывать и выделять жирным (по 1-2 ключа на статью). Уникальность прошу по ЕТХТ от 95% и выше.

Больше никаких требований нет, важно только ответственно подходить к работе, в остальном ничего сложного. Бюджет 150$, т.е. 1.5$ за тысячу символов. Готова рассмотреть возможность дележки объема на 2 людей, обговаривается лично.

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