Написание текстов.

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.) Размер описания товара: от 300 до 1500 знаков (как душа ляжет). Важно: ...
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Здравствуйте
Нужно написать объемную работу в 100 000 символов, в день нужно писать от 5000 тысяч. Исходники ищите сами, темы простые. Ключевые слова нужно вписывать и выделять жирным (по 1-2 ключа на статью). Уникальность прошу по ЕТХТ от 95% и выше.
Больше никаких требований нет, важно только ответственно подходить к работе, в остальном ничего сложного. Бюджет 150$, т.е. 1.5$ за тысячу символов. Готова рассмотреть возможность дележки объема на 2 людей, обговаривается лично.
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