Статья г. Италия

$50
КопирайтингЗавершен23 заявки237 просмотров
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ТЗ : 3 тыс.знаков , грамотно и легко читаемый .

10 лет назад
lilianochka13
Лилиана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель , выполнила задание на 100000000000% , очень довольна сотрудничеством с Аллой , спасибо за проделанную работу. Рекомендую !!!!!!!
Приятно было работать с Лилианой. Конкретное задание, всегда на связи. Оплата без задержек. Рекомендую!
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