Статья г. Италия

Нужны интересные тексты на разные тематики и с разными количествами символов , начиная от городов и заканчивая медициной . Особое внимание : грамматика Указывайте пожалуйста сроки и цену ! Оплата: WMR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ : 3 тыс.знаков , грамотно и легко читаемый .
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