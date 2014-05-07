Требуются ответственные рерайтеры

КопирайтингЗакрыт42 заявки731 просмотр
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Требуются ответственные рерайтеры на постоянную работу

по наполнению карточек товара 2х магазинов (уникальные описания), а также

написания статей на околомагазинные тематики (темы, естественно предоставляются).

Что требуется от вас?

1. Работа постоянная, поэтому 4-5 дней в неделю вы должны писать от 10 т.с. в день

2. Высокая уникальность (от 90% по Text.ru)

3. Грамотные тексты без ошибок (действительно грамотные, проверяет корректор, который не примет работу при наличии грубых ошибок).

Лучше всего у нас получается работать с ответственными людьми от 30 лет (так уж получается), таким и будем рады. Четкого возрастного критерия нет.

Пишите, оставляйте заявки, рассмотрим всех, подходящих под критерии выше.

10 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
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