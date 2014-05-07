Необходимо сгенерировать или написать: названия, краткие описания и полные описания для сайта avtomobilev.ru по 500-1000 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются ответственные рерайтеры на постоянную работу
по наполнению карточек товара 2х магазинов (уникальные описания), а также
написания статей на околомагазинные тематики (темы, естественно предоставляются).
Что требуется от вас?
1. Работа постоянная, поэтому 4-5 дней в неделю вы должны писать от 10 т.с. в день
2. Высокая уникальность (от 90% по Text.ru)
3. Грамотные тексты без ошибок (действительно грамотные, проверяет корректор, который не примет работу при наличии грубых ошибок).
Лучше всего у нас получается работать с ответственными людьми от 30 лет (так уж получается), таким и будем рады. Четкого возрастного критерия нет.
Пишите, оставляйте заявки, рассмотрим всех, подходящих под критерии выше.
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