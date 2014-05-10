Статья на информационный сайт про магазин в городе

$6
КопирайтингЗавершен6 заявок175 просмотров
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Нужна статья на городской информационный портал про магазин модной медицинской одежды.

Требуется лёгкий слог, описание одежды и брендов.

Текст 4000 знаков, не меньше.

Уникальность не меньше 95.

Оплата на карту ПриватБанка.

Бюджет 70 грн.

Подробное ТЗ опишу в скайпе.

Указывайте ссылки на свои работы.

10 лет назад
dpserega
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
A-Zoloto
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Всё сделано быстро и по ТЗ. Благодарю за сотрудничество и рекомендую.
С Сергеем было приятно работать - четкое и понятное ТЗ. Оплата мгновенная. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Рекомендую!
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