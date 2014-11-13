Тексты для ИМ бытовой техники

КопирайтингЗавершен13 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны тексты для ИМ бытовой техники для разделов. Для одного из разделов уже готов текст, нужно написать аналогичные с той же структурой и смыслом для других разделов сайта. Текст пример — http://clck.ru/9C2tq

Длина статей — 1000 знаков, иногда 1500. Список ключевых слов будет приложен.

Некоторые ключевые фразы будут подразумевать собой ссылку, это нужно учесть при написании текста.

Внутри ключевых фраз слова можно менять местами, менять падежи, менять ед. число на множественное и наоборот — главное читаемость и правила русского языка.

Ключевые слова нужно выделить «жирным».

Сразу выдается задание на 5 текстов, следующие в зависимости от качества написанного текста.

СТОИМОСТЬ 2$/1000

В связи с тем, по предыдущему проекту с таким же заданием возникла масса одинаковых вопросов и одинаковых претензий к текстам, уточню задачу.

1. Текст должен быть похож по стилистике к оригиналу. Нужно писать о ассортименте, вариантах оплаты, доставке, гарантиях, сертифицированости и тд и в меньшей степени о товаре. То есть не надо душещипательных рассказов о истории создания пылесоса. Непосредственно о товаре как таковом там буквально абзац.

2. Не стоит придумывать сверхнизкие цены, доставки по всей России и профессиональных консультантов (их там просто нет, это чистый ИМ).

3. Не стоит пытаться сделать "продающий текст" с кучей "завлекаловок", восклицательных знаков и превосходных степеней. Текст по сути информационный - как работает магазин, как можно купить, получить оплатить и тд.

4. Лучше сбросить первый текст для проверки, чем разом писать все с ошибками.

СРОКи выполнени - середина воскресения. Если успеете сделать все до 18-00 четверга, смогу оплатить сразу через вебмани. Буду доступен для вопросов и тд в четверг до 18-00, и начиная с середины дня субботы.

PS прошу внимательно ознакомится с задачей, перед тем как откликаться.

10 лет назад
yanus
Глеб 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
10 лет назад
$12
3 дня
Тексты были написаны точно в срок строго по ТЗ.
Спасибо за работу и оплату.
  • Похожие заказы

  • Написать тексты

    $50

    Нужны интересные тексты на разные тематики и с разными количествами символов , начиная от городов и заканчивая медициной . Особое внимание : грамматика Указывайте пожалуйста сроки и цену ! Оплата: WMR

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья на информационный сайт про магазин в городе

    $6

    Нужна статья на городской информационный портал про магазин модной медицинской одежды. Требуется лёгкий слог, описание одежды и брендов. Текст 4000 знаков, не меньше. Уникальность не меньше 95. Оплата на карту ПриватБанка. Бюджет 70 грн. Подробное ТЗ опишу в скайпе. Указывайте ссылки на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуются ответственные рерайтеры

    Требуются ответственные рерайтеры на постоянную работу по наполнению карточек товара 2х магазинов (уникальные описания), а также написания статей на околомагазинные тематики (темы, естественно предоставляются). Что требуется от вас? 1. Работа постоянная, поэтому 4-5 дней в неделю вы должны ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны тексты для сайта

    Нужны продающие тексты для сайта тематика: софт для бухгалтера, 1с , бухгалтерское обслуживание предпочтение исполнителям знакомым с тематикой желательно оплата - ЯндексДеньгами жду цену, примеры работ по тематике и когда сможете начать работать ?

    Тексты для сайта
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер для составление Т3 и контента

    Есть проекты: Борьба с насекомыми Уход за могилами Доставка комплекстных обедов Нужно посмотреть какие разделы есть на сайте, может добавить или изменить их. После этого подобрать ключ. слова для разделов. (основу я дам). Основываясь на них написать seo-контент для сайта. Так же ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Медицинский рерайт/копирайт

    Добрый день! На данный момент ищу 2-3 фрилансеров для написания текстов, по медицинской тематике заточенные под ключевые слова Готовы платить 2-3 у.е. за 1000 символов Объем работы минимум 20-30 текстов в месяц каждый текст 3000-4000 тыс. ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад