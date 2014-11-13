Всем привет! https://billing.realhosters.com/ Нужно наполнение главной страницы и второстепенных О компании Дата-центр Наша сеть Оборудование Контакты Правила пользования Договор-оферты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты для ИМ бытовой техники для разделов. Для одного из разделов уже готов текст, нужно написать аналогичные с той же структурой и смыслом для других разделов сайта. Текст пример — http://clck.ru/9C2tq
Длина статей — 1000 знаков, иногда 1500. Список ключевых слов будет приложен.
Некоторые ключевые фразы будут подразумевать собой ссылку, это нужно учесть при написании текста.
Внутри ключевых фраз слова можно менять местами, менять падежи, менять ед. число на множественное и наоборот — главное читаемость и правила русского языка.
Ключевые слова нужно выделить «жирным».
Сразу выдается задание на 5 текстов, следующие в зависимости от качества написанного текста.
СТОИМОСТЬ 2$/1000
В связи с тем, по предыдущему проекту с таким же заданием возникла масса одинаковых вопросов и одинаковых претензий к текстам, уточню задачу.
1. Текст должен быть похож по стилистике к оригиналу. Нужно писать о ассортименте, вариантах оплаты, доставке, гарантиях, сертифицированости и тд и в меньшей степени о товаре. То есть не надо душещипательных рассказов о истории создания пылесоса. Непосредственно о товаре как таковом там буквально абзац.
2. Не стоит придумывать сверхнизкие цены, доставки по всей России и профессиональных консультантов (их там просто нет, это чистый ИМ).
3. Не стоит пытаться сделать "продающий текст" с кучей "завлекаловок", восклицательных знаков и превосходных степеней. Текст по сути информационный - как работает магазин, как можно купить, получить оплатить и тд.
4. Лучше сбросить первый текст для проверки, чем разом писать все с ошибками.
СРОКи выполнени - середина воскресения. Если успеете сделать все до 18-00 четверга, смогу оплатить сразу через вебмани. Буду доступен для вопросов и тд в четверг до 18-00, и начиная с середины дня субботы.
PS прошу внимательно ознакомится с задачей, перед тем как откликаться.
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