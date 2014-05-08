Статья про медицинские халаты

$16
КопирайтингЗавершен7 заявок220 просмотров
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В интернет магазин модной медицинской одежды нужна СЕО статья про медицинские халаты.

5000 знаков (без пробелов)

+ Статья про медицинские костюмы

5000 знаков без пробелов

-История

-Назначение

-о тканях

-Современная мед. одежда/модные тенденции в ней

-О компании (о интернет магазине)

Уникальность минимум 95

ТЗ в скайпе.

В предложениях обязательно указывайте свои работы по подобной тематике.

Оплата на карту ПриватБанка.

10 лет назад
dpserega
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$50
30 дней
Творческий подход, с соблюдением ТЗ. Оперативно и чётко. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством! Задачи и требования поставлены четко и понятно. Оплата работы мгновенная! Всем рекомендую Сергея как порядочного и вежливого заказчика, с которым легко и приятно работать!
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