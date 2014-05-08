Нужны тексты для ИМ бытовой техники для разделов. Для одного из разделов уже готов текст, нужно написать аналогичные с той же структурой и смыслом для других разделов сайта. Текст пример — http://clck.ru/9C2tq Длина статей — 1000 ...
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В интернет магазин модной медицинской одежды нужна СЕО статья про медицинские халаты.
5000 знаков (без пробелов)
+ Статья про медицинские костюмы
5000 знаков без пробелов
-История
-Назначение
-о тканях
-Современная мед. одежда/модные тенденции в ней
-О компании (о интернет магазине)
Уникальность минимум 95
ТЗ в скайпе.
В предложениях обязательно указывайте свои работы по подобной тематике.
Оплата на карту ПриватБанка.
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