Необходимо составить уникальную энциклопедию всех существующих праздников
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копирайтинг/рерайтинг title и description.
требуется высокая уникальность, читабельность, грамотность.
Подавая заявку, указывайте цену.
В личку не писать, со всеми свяжусь со всеми.
С Уважением, Евгений!
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