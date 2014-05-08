Копирайтинг/рерайтинг

С Евгением сотрудничаем уже длительное время. Очень ответственный заказчик, четкая постановка задачи, всегда своевременная оплата, постоянное присутствие в сети. Даже если ты не совсем в курсе "темы", он ее обязательно разжует и разложит по полочкам. Рекомендую!