Необходимо 6 статей на тему клининга

КопирайтингЗавершен39 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо 6 статей на тему клининга по 2.000 знаков на статью. Обычные информативные статьи.

Общую тематику дам. Нужна статья + название.

60 руб за 1.000 знаков.

Пишите, если у вас есть свободное время и умеете писать на одну и ту же тему по несколько статей.

Желательно наличие icq или skype.

10 лет назад
pitono
Артур 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ole_lukovoe
Татьяна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Без лишних вопросов, безукоризненно выполнила всю работу в срок. Рекомендую. (в icq, правда почему-то не ответила :) )
Отличный заказчик: подробное ТЗ, молниеносная оплата, приятное общение. Однозначно рекомендую. (ушла разбираться с icq :))
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг для магазина подарков и сувениров

    Разыскивается контент для магазина подарков и сувениров, основное направление - наборы для пикника, шашлычные наборы и подарочные книги в кожаном переплете. Статьи 2-2,5 тысяч знаков. Уникальность будет проверятся Advego. Оплата наличными в Москве, на банковскую карту

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты на тему поздравлений

    Требуется написать 5 текстов по 3,5 тыс.знаков без пробелов каждый. Примерные темы - поздравления с днем рождения сестре, поздравления с днем рождения мужчине и тому подобное. Требования: 1) один текст – один ключ 2) деление текста на смысловые блоки ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание производителей. Перевод

    $500

    Задание: - Составление описаний для производителей (от 500 до 2500 символов без пробелов) для каждого. - Для производителей Salice Paolo, SAB, Poggi &amp; Mariani, Olivari, Linea Cali, EVVA, Mottura - количество символов в описании не ограничено. Требуется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен копирайтер реально продающих текстов

    Для регулярной удаленной работы требуется копирайтер, умеющий писать продающие тексты. Они должны на самом деле приносить конверсию. Нужно будет писать тексты для Landing Page, Маркетинг-Китов и коммерческих предложений. При хороших показателях вы сможете выйти на гонорар ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг/рерайтинг

    $50

    копирайтинг/рерайтинг title и description. требуется высокая уникальность, читабельность, грамотность. Подавая заявку, указывайте цену. В личку не писать, со всеми свяжусь со всеми. С Уважением, Евгений!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO тексты для сайта

    Необходимо написать SEO тексты для основных разделов сайта (для поисковиков). Тематика сайта продажа билетов в театр, на концерты, экскурсии и т.д. Разделы: 1. Билеты без наценки: http://ticketbest.ru/no-fee.html 2. Электронные билеты: http://ticketbest.ru/e-tickets.html 3. Для жанровых разделов: http://ticketbest.ru/type/3137.html (Балет, Детям, Драма, Комедия, ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад