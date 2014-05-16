Необходимо 6 статей на тему клининга по 2.000 знаков на статью. Обычные информативные статьи.

Общую тематику дам. Нужна статья + название.

60 руб за 1.000 знаков.

Пишите, если у вас есть свободное время и умеете писать на одну и ту же тему по несколько статей.

Желательно наличие icq или skype.