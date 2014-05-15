Нужно написать десять статей

Необходимо составить уникальную энциклопедию всех существующих праздников
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Для сайта агентства недвижимости нужно написать пять новостей и пять статей, каждая по 1500 символов.
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