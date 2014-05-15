Нужно написать десять статей

Владислав профессионал своего дело, порадовало, что смог быстро вникнуть в суть задачи, проявил креативность по ходу ее решения, предложив список интересных статей, а затем без всяких задержек выполнил работу. Думаю, что этот подход порадует любого заказчика, так что не прогадаете, если будете работать с Владиславом.