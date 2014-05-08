Копирайтинг для магазина подарков и сувениров

КопирайтингЗакрыт14 заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскивается контент для магазина подарков и сувениров, основное направление - наборы для пикника, шашлычные наборы и подарочные книги в кожаном переплете. Статьи 2-2,5 тысяч знаков. Уникальность будет проверятся Advego.

Оплата наличными в Москве, на банковскую карту

10 лет назад
Playaz
Андрей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Тексты на тему поздравлений

    Требуется написать 5 текстов по 3,5 тыс.знаков без пробелов каждый. Примерные темы - поздравления с днем рождения сестре, поздравления с днем рождения мужчине и тому подобное. Требования: 1) один текст – один ключ 2) деление текста на смысловые блоки ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание производителей. Перевод

    $500

    Задание: - Составление описаний для производителей (от 500 до 2500 символов без пробелов) для каждого. - Для производителей Salice Paolo, SAB, Poggi &amp; Mariani, Olivari, Linea Cali, EVVA, Mottura - количество символов в описании не ограничено. Требуется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен копирайтер реально продающих текстов

    Для регулярной удаленной работы требуется копирайтер, умеющий писать продающие тексты. Они должны на самом деле приносить конверсию. Нужно будет писать тексты для Landing Page, Маркетинг-Китов и коммерческих предложений. При хороших показателях вы сможете выйти на гонорар ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг/рерайтинг

    $50

    копирайтинг/рерайтинг title и description. требуется высокая уникальность, читабельность, грамотность. Подавая заявку, указывайте цену. В личку не писать, со всеми свяжусь со всеми. С Уважением, Евгений!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO тексты для сайта

    Необходимо написать SEO тексты для основных разделов сайта (для поисковиков). Тематика сайта продажа билетов в театр, на концерты, экскурсии и т.д. Разделы: 1. Билеты без наценки: http://ticketbest.ru/no-fee.html 2. Электронные билеты: http://ticketbest.ru/e-tickets.html 3. Для жанровых разделов: http://ticketbest.ru/type/3137.html (Балет, Детям, Драма, Комедия, ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить краткое описание товаров в ИМ

    Добрый день, дорогие коллеги! Есть интернет-магазин акссесуаров http://www.propshop.ru/ Необходимо сделать описание товаров по фотографии и по указанным характеристикам товара. Товарные группы: бижутерия, ремни, солн. очки, сумки, клатчи зонты и т.д. Всего около 800 позиций. Фото и другие характеристики в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья про медицинские халаты

    $16

    В интернет магазин модной медицинской одежды нужна СЕО статья про медицинские халаты. 5000 знаков (без пробелов) + Статья про медицинские костюмы 5000 знаков без пробелов -История -Назначение -о тканях -Современная мед. одежда/модные тенденции в ней -О компании (о интернет магазине) Уникальность минимум 95 ТЗ в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад