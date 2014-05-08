Копирайтинг для магазина подарков и сувениров

Для регулярной удаленной работы требуется копирайтер, умеющий писать продающие тексты. Они должны на самом деле приносить конверсию. Нужно будет писать тексты для Landing Page, Маркетинг-Китов и коммерческих предложений. При хороших показателях вы сможете выйти на гонорар ...