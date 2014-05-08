Рерайтер для сайта поздравлений

Необходимо составить уникальную энциклопедию всех существующих праздников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Шаблоны ответов - не читаем, без выполнения тестового - не пишите ответ к проекту.
О работе: Для заполнения уникальными текстами-поздравлениями категорий/разделов на нашем сайте Поздравлений/Праздников требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно.
Материалы для рерайта берете, например здесь:
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/
Рерайтите сами поздравления.
Подробный план работ, что как и откуда брать - будет выдан для вас.
Работы по рерайту много и в других направлениях, если сработаемся — вам не придется ждать и искать новые заказы каждый раз.
На работу возьмем адекватных людей, с адекватной оптовой ценой рерайта за 1000 знаков без пробелов, рассматриваются предложения не более 30 руб/1.000 знаков без пробелов. Хорошие премии за выполнение работы в короткий срок без потери качества.
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:
ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, ЛОГИКА, СТИЛИСТИКА, УМЕНИЕ ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ (скорость написания 5–10к символов/сутки, ГРАФИК СВОБОДНЫЙ). Нужны люди которые НЕ загружены другой работой и готовы уделять большинство времени работе по написанию текстов для наших нужд.
Более подробно – выбранным кандидатам.
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте сразу ваши контактные данные — e-mail. Плюсом будет наличие — skype.
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ (прикрепляйте к ответу — заявки скрыты), выполнить рерайт:
Поздравляю с днем рождения,
О делах желаю позабыть.
Здесь звучащие все тосты, поздравленья
Долго-долго в сердце сохранить.
Радостных улыбок и веселья.
А придет беда — захлопни дверь!
Верности друзей, терпенья,
Огорченьям места нет, поверь.
Красочных дней!
Разных друзей!
Умных и ярких идей!
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