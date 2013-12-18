Текст для интернет-магазина текстиля (сверстанный)

Необходимо создать тексты с описанием для интернет-магазина постельного белья. Магазин работает на VirtueMart

Каждый текст необходимо оформить в соответствии с правилами верстки, выделить ключевые слова, создать Meta-поля.

А также подготовить и составить текст для информационных страниц сайта.