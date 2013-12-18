Нужно написать 50 статей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок288 просмотров

Требуется написание 50 статей по 3000 знаков. Ориентировочные сроки до Нового года, обсуждаемо. Цена 1$ за 1000 - не обсуждаемо. Оптимизация текстов не требуется - я даю тему, Вы пишите статью на нее. Общая тема семейная.

Если кому интересно, то давайте обсуждать.

Скайп в профиле, пишите туда.

Написание статей
11 лет назад
olenoka
Ольга 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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