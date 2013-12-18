Добрый день! Для наполнения сайтов требуются ответственные сотрудники. (НОВИЧКОВ ВСЕМУ НАУЧУ) Простые статьи на разнообразные темы информационного характера. График работы свободный – договорной. Если у Вас есть время – стучитесь ко ...
Копирайтер (комп. игры)
Требования: высшее филологическое образование (рус./укр./анг. язык)/образование журналиста, опыт работы от 2-х лет, обширное портфолио копирайтера, отличные знания анг. и рус. языков, огромным плюсом будет навыки работы с Photoshop. Кандидат будет отбираться очень тщательно, если в вашем портфолио будет замечена хотя бы 1 ошибка, вы нам не подходите.
Условия работы: удаленно 8ч. в день (суб., вос. - выходные). Оплата 3 раза в мес. без задержек каждые 10 дней.
Обязанности:
Необходимо наполнять сайты на CMS DLE, Wordpress. Если незнакомы с этими системами, обучим. За минут 15 разберетесь. Если что - подскажем.
- Сайт об играх Вконтакте: 1–3 статьи в день. В основном это обзоры игр.
- Сайт про игры для PSP: 2–3 статьи в неделю (обзор игр на PSP — рерайт с других источников, фильмы для PSP с ссылкой на скачивание с разрешением видео для PSP)
- Сайт об игре Diablo3: 1 статья в день. Тут будет больше рерайта и перевода, чем копирайта.
- Сайт об игре Dota 2 - 10 статей в день (перевод, рерайт). Эталон - dota2.ru
ЗП 3000 грн. (эквивалент в wmz или wmr на ваш выбор) + премии за качественную работу и переработку. Работа на постоянной основе очень интересная и творческая. Есть перспектива роста до главного копирайтера (так как их не 1), в обязанности которого будет входить контроль кач-ва и кол-ва наполняемого материала на все сайты, которых пока около 10-ти и это кол-во будет только расти (но тематика только игровая). Мы за креативность и новшества и готовы это поощрять денежно. Отношение к сотрудникам очень лояльное. В праздники не работаем, с отпуском проблем не будет. Хотим видеть в команде копирайтера с "горящими" глазами с желанием саморазвития.
В заявках приводите ссылки на 3 ваши лучшие работы по копирайту (лучше если это будут обзоры игр), напишите ваше отношение к компьютерным играм и имеете ли опыт в них (если да, то в какие игры играли/играете).
Заявки фрилансеров
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