Составление письма в администрацию

Требуется написание 50 статей по 3000 знаков. Ориентировочные сроки до Нового года, обсуждаемо. Цена 1$ за 1000 - не обсуждаемо. Оптимизация текстов не требуется - я даю тему, Вы пишите статью на нее. Общая тема ...