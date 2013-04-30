SEO Оптимизация сайта, контент и наполнение сайта

Требуется уникальный контент: Копирайтинг

1.На главную- 1000-1500 символов

О проекте- 3500-4000 символов

Советы-2000-3000 символов

Контакты-500 символов

2.Написание 10-15 статей в 3500-4000 символов

3. Оптимизация сайта

семантическое ядро - создание грамотных заголовков и meta-тэгов, с использованием подобранных ключевых слов. Реализация персонального подхода в meta-тэгах для каждой страницы в отдельности. Создание единой целостной настройки сайта на поисковые запросы, необходимой плотности слов в текстах, в зависимости от запланированной стратегии продвижения ресурса в поисковой системе. Создание правильной информационной структуры. Изменение html-кода остальных страниц сайта. Оптимизация кода страниц, оптимизация текста.

А также наполнение сайта.

От 50 объявлений в разные категории.

От 50 статьи и новости в разные категории.

От 50 сайты и ссылки в разные категории.