SEO Оптимизация сайта, контент и наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок270 просмотров

Требуется уникальный контент: Копирайтинг

1.На главную- 1000-1500 символов

О проекте- 3500-4000 символов

Советы-2000-3000 символов

Контакты-500 символов

2.Написание 10-15 статей в 3500-4000 символов

3. Оптимизация сайта

семантическое ядро - создание грамотных заголовков и meta-тэгов, с использованием подобранных ключевых слов. Реализация персонального подхода в meta-тэгах для каждой страницы в отдельности. Создание единой целостной настройки сайта на поисковые запросы, необходимой плотности слов в текстах, в зависимости от запланированной стратегии продвижения ресурса в поисковой системе. Создание правильной информационной структуры. Изменение html-кода остальных страниц сайта. Оптимизация кода страниц, оптимизация текста.

А также наполнение сайта.

От 50 объявлений в разные категории.

От 50 статьи и новости в разные категории.

От 50 сайты и ссылки в разные категории.

HTMLНаписание статей
12 лет назад
regats
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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