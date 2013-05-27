Расшифровка аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок227 просмотров

Доброго времени суток!

На расшифровку есть 2 запиши:

1) 63 минуты до 9 утра по Мск завтра (аудио)

2) 82 минуты до 12-00 по Мск завтра (видео)

Качество хорошее и там, и там, слышимость 100%. Оплата 9 руб/минута для обеих записей, перечисление на Веб мани или на Яндекс Деньги.

Т.к. времени остается не очень много, то можно разбить на части по 30-40 минут

12 лет назад
TextService
Светлана 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Все сделано честно, спасибо!
Спасибо за предоставленную работу, терпение, понимание и быструю оплату!

Заявки фрилансеров

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад