Расшифровка аудио

Доброго времени суток!

На расшифровку есть 2 запиши:

1) 63 минуты до 9 утра по Мск завтра (аудио)

2) 82 минуты до 12-00 по Мск завтра (видео)

Качество хорошее и там, и там, слышимость 100%. Оплата 9 руб/минута для обеих записей, перечисление на Веб мани или на Яндекс Деньги.

Т.к. времени остается не очень много, то можно разбить на части по 30-40 минут