Здравствуйте! Нужны работники по редактировании текстов Интернет-тематики (сео оптимизация, развитие сайта, интернет) Тексты сложные — переводы на русский с английского, нужна редактура (чтобы они были читабельны, уникальность впринципе уже есть) ...
Расшифровка аудио
Доброго времени суток!
На расшифровку есть 2 запиши:
1) 63 минуты до 9 утра по Мск завтра (аудио)
2) 82 минуты до 12-00 по Мск завтра (видео)
Качество хорошее и там, и там, слышимость 100%. Оплата 9 руб/минута для обеих записей, перечисление на Веб мани или на Яндекс Деньги.
Т.к. времени остается не очень много, то можно разбить на части по 30-40 минут
Выбранный исполнитель
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