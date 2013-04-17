Занести контактную информацию в файл Exel

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок400 просмотров

Необходимо занести контактную информацию в файл Exel в Google Docs. Есть адреса сайтов, нужно занести Название, Эл.почту, телефон, Страну, Адрес

1150 позиций.

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12 лет назад
olgosky
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров