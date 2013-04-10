Набор текста из аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт40 заявок402 просмотра

Нужно набрать текст из аудио, интервью, качество звука хорошее. Сразу пишите стоимость за минуту, будет ли нужен корректор.

Заказ хочу сделать сейчас, но будет требоваться периодически тоже.

12 лет назад
zloj
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров