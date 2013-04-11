Исполнитель для размещения отзывов на площадках

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок235 просмотров

Исполнитель для размещения отзывов на площадках

Задачи:

1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы).

2. Регистрация

3. Написание отзыва, на определенную тему (25–50 слов).

Условия:

1. Постоянное наличие заказов

2. Премии по итогам выполнения работы (качество, сроки)

3. Возможность выбора тематики.

Требования:

1. Дисциплинированность

2. Грамотность

3. Ответственность

4. Желание зарабатывать на постоянной основе.

12 лет назад
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Марина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров