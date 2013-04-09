Литературная обработка текста, незначительное редактирование. Написание короткого вступления и окончания. Статья про интернет-шопинг. Нужен автор с "художественным мышлением" :)
Расшифровка аудиозаписи
Нужно расшифровать аудиозапись в текст.
Аудио 44 мин.
Пишите стоимость и сроки
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