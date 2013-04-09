Расшифровка аудиозаписи

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт39 заявок368 просмотров

Нужно расшифровать аудиозапись в текст.

Аудио 44 мин.

Пишите стоимость и сроки

12 лет назад
kreda
Дария 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров