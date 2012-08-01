На постоянную работу требуется копирайтер для написания статей, новостей, пресс-релизов. Тексты на тему противоугонного оборудования, новости про акции, мероприятия, отчет о мероприятиях. На данный момент есть задание, мы проводили тест, про этот тест нужно написать. ...