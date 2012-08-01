Нужно отредактировать текст из расшифровки аудиозаписи интервью и привести его в литературный вид. 18000 знаков без корректировки, 9000 после корректировки. Пишите стоимость и сроки
- Редактирование и Корректура30 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно расшифровать аудиозапись в текст. Аудио 44 мин. Пишите стоимость и срокиРедактирование и Корректура39 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна дипломная работа Объем 100 стр тема Создание малого предприятия на примере организации ООО ... срок 9 дней пишите стоимость и срокиРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
На постоянную работу требуется копирайтер для написания статей, новостей, пресс-релизов. Тексты на тему противоугонного оборудования, новости про акции, мероприятия, отчет о мероприятиях. На данный момент есть задание, мы проводили тест, про этот тест нужно написать. ...Прочее10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется на постоянные заказы креативный видеорежиссер. Опыт не важен, для нас главное идеи. 8000-10000$ за 20 роликов подробнее о работе при заявкеВидеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад
На постоянную работу требуется копирайтер для написания статей,новостей, пресс-релизов. Тексты на тему противоугонного оборудования, новости про акции, мероприятия, отчет о мероприятиях. Ждем ваших предложенийКопирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад