Добрый День! Уважаемые Отличники Скоростного набора текста! (ручной набор — не обязателен! Нужно использовать программы! Ваше, здесь только ВРЕМЯ, которого у меня нет!) Требуется набрать на Английском языке тексты со скан ...
Контент-менеджер для сайта
Редактирование цен, фотографий, описаний, условий бронирования, ...
Пример http://eastbooking.ua/hotel/zolotoy_delfin
Нужно иметь возможность звонить по Украине на мобильные
Исполнители только с Украины
Киевстар
Мтс
оплата по отельно
база большая
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад
Исполнитель для размещения отзывов на площадках Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25–50 слов). ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно расшифровать аудиозапись в текст. Аудио 44 мин. Пишите стоимость и срокиРедактирование и Корректура39 заявокЗакрыт12 лет назад
Литературная обработка текста, незначительное редактирование. Написание короткого вступления и окончания. Статья про интернет-шопинг. Нужен автор с "художественным мышлением" :)Завершен12 лет назад
Нужно сделать перевод 40 минут аудио в текст.Завершен12 лет назад
Нужно набрать текст с скана (в приложении)Завершен12 лет назад
Требуется перевести аудиофайл в текст. Длина файла - 30 мин., из них текста примерно 27 минут. Оплата в Яндекс Деньги. Срок - до 23 по Мск. Жду предложений.Завершен12 лет назад
- $250
Сделать подробный рубрикатор для базы данных и заполнить ее. Есть база данных предприятий в Excel. В базе около 70 000 строк. Но категории в этой базе не очень детальные. Допустим есть категория Транспорт, ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт12 лет назад
есть сайт, ежедневно приходят остатки и новые товары! Необходимо добавлять описания( в админке будет указан источник), добавлять характеристики, делать рекламные компании под новый товар в директе/адвордсе с подбором ключей( часть работы делают ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Есть два документа - договор на украинском и его перевод на английский язык. Нужно два документа слить в один, но с двумя колонками, - как в прикрепленном примере. Форматирование ...Завершен12 лет назад