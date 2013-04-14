Контент-менеджер для сайта

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Закрыт9 заявок372 просмотра

Редактирование цен, фотографий, описаний, условий бронирования, ...

Пример http://eastbooking.ua/hotel/zolotoy_delfin

Нужно иметь возможность звонить по Украине на мобильные

Исполнители только с Украины

Киевстар

Мтс

оплата по отельно

база большая

12 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров