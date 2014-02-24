Набор текста со сканов страниц

Добрый День! Уважаемые Отличники Скоростного набора текста!

(ручной набор — не обязателен! Нужно использовать программы! Ваше, здесь только ВРЕМЯ, которого у меня нет!)

Требуется набрать на Английском языке тексты со скан страниц.

Общая тематика — Комиксы и все что с этим связано!

Общий объем работы — более 200 выпусков.

Стоимость номера — максимум 3-4$ (можно меньше, но не больше =) …)

Объём текстов — различный, но не более 24-26 страниц для обработки в одном номере!

Все номера для набора предоставляются сразу и результат сразу!

Оплата по курсу ЦБ на день выполнения работы и СТРОГО на R-кошелёк!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении…

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте при общении по ICQ!

Оплата производится по Webmoney! или перевод на карту СберБанка РФ!

Прилагаются скан страницы для понимания среднего объёма. (объёмы практически одинаковые!)

Также предлагается ссылка на полный номер журнала.

www.rucomics.info/sp_01.rar (только диалоги)

P.S. Рассматривается участие — более одного исполнителя.