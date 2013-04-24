Образование - высшее, экономическое.
Владею слепым методом набора на клавиатуре.
Услуги:
- поиск и обработка информации;
- набор текста с отсканированных и рукописных материалов, с аудио- и видеофайлов (имеется опыт работы в данном направлении 1 год)
Быстро и качественно выполню поставленную задачу.
Оплата WebMoney, Приват.
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Требовательный и справедливый заказчик. Рекомендую!!!
$12
10 баллов
12 лет назад
Анна отлично справилась с заданием и уложилась в указанные сроки.
Ответный отзыв
Евгений – отличный во всех отношениях заказчик. Четкое задание, быстрая проверка и мгновенная оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Быстро и качественно (без ошибок и замечаний) выполнила работу, очень приятно работать с такими ответственными фрилансерами. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая формулировка ТЗ, быстрая оплата.
$8
10 баллов
12 лет назад
Все отлично. Работа выполнена очень аккуратно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оперативная оплата. Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую!