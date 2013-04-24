Образование - высшее, экономическое.

Владею слепым методом набора на клавиатуре.

Услуги:

- поиск и обработка информации;

- набор текста с отсканированных и рукописных материалов, с аудио- и видеофайлов (имеется опыт работы в данном направлении 1 год)

Быстро и качественно выполню поставленную задачу.

Оплата WebMoney, Приват.