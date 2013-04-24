kallista

Анна kallista

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование - высшее, экономическое.

Владею слепым методом набора на клавиатуре.

Услуги:

- поиск и обработка информации;

- набор текста с отсканированных и рукописных материалов, с аудио- и видеофайлов (имеется опыт работы в данном направлении 1 год)

Быстро и качественно выполню поставленную задачу.

Оплата WebMoney, Приват.

Отзывы заказчиков

Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Набор текста со сканов страниц
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Нужна база мейлов
Спасибо за работу
Спасибо за сотрудничество! Требовательный и справедливый заказчик. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Собрать контактные данные с сайтов
Анна отлично справилась с заданием и уложилась в указанные сроки.
Евгений – отличный во всех отношениях заказчик. Четкое задание, быстрая проверка и мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужно сделать в Excel список-обзор компаний
Быстро и качественно (без ошибок и замечаний) выполнила работу, очень приятно работать с такими ответственными фрилансерами. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкая формулировка ТЗ, быстрая оплата.
Ответный отзыв
name-xru
Федор 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Набрать 8 листов текста с формулами
Все отлично. Работа выполнена очень аккуратно и в срок. Рекомендую
Отличный заказчик, оперативная оплата. Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
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