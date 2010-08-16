Здравствуйте. Суть работы: мне нужен архив с 50 (можно больше, можно меньше) картинками среднего размера (300 - 500 пикселей по одной из сторон), хорошего качества и без водяных знаков (ссылок углу картинки) с мемами. Вот ...
Разработка простых и сложных сайтов и веб-приложений под ключ. Опыт 4 года.
- $10Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо писать короткие, вирусные описания к видео экстремальной тематики. Работать с видео и фото контентом. Все для VK. Один пост = $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Ищу человека, который будет просматривать свежие видео экстремально-спортивной тематики (youtube, vimeo) и добавлять ссылки на эти видео в базу, добавляя свой комментарий (1-2 предложения, характеризующие видео). Подробности кандидатам.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Привет. Необходимо сверстать сайт и натянуть на готовый бэкенд на Django (python). Нужен опытный верстальщик с минимальным знанием серверных языков (PHP или Python/Django), опытом работы над шаблонными сайтами визитками. Важное требование: исполнитель должен быть из Минска. СпасибоHTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется программа. Необходимо переписать ее на Javascript. Приветствуются знания мат. алгоритмов, в частности метода "ветвей и границ", но это не обязательно. Срок - 3 дня. Бюджет небольшой. Планируется долгосрочное сотрудничество.Системное программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо набрать 8 листов текста с математическими формулами. Аккуратно, соблюдая все знаки, индексы (верхний, нижний), переменные с надчеркиванием ит.д. Если что-то непонятно, выделяйте желтым цветом. Бюджет небольшой. Сроки - к утру среды, т.е. 30 часов ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна программа на любом языке (на выходе — .exe). Дано — количество городов, матрица расстояний. Требуется: 1. Вывести лучший путь и его вес 2. Построить дерево разбиений множества всех путей на подмножества (как в алгоритме метода ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужна программа на любом языке (на выходе - .exe). Дано - количество городов, матрица расстояний. Требуется: вывести лучший путь, его вес, построить дерево разбиений множества всех путей на подмножества (как в алгоритме метода ветвей и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Есть проект, которому 2 года. Тематика - экстремальное видео. Минимальная посещаемость. У сайта большой потенциал. Есть стратегия развития, надо только уделять минимум времени в день, на контент менеджмент, общение в паблике. Бюджет на данный ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать дизайн. Добавить функционал, произвести все необходимые работы по сайту. Сайт-каталог + блог. Прикрепил дизайн. Напишите ваш бюджет (распишите поподробнее), сроки. Это важно.HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Привет. Есть продающая статья на англ. языке. К ней нужны соответствующие яркие, красочные, говорящие илюстрации, очень хорошо, если на картинках (к примеру) будут люди, с какой-то эмоцией. Не важно нарисуете ли вы их, скачаете, скомпонуете или ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Привет. Есть продающая статья на англ. языке. К ней нужны соответствующие яркие, красочные, говорящие илюстрации, очень хорошо, если на картинках (к примеру) будут люди, с какой-то эмоцией. Не важно нарисуете ли вы их, скачаете, скомпонуете или ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Необходим продающий текст на английском 2000-3000 символов. Оплачу хорошо. Текст должен быть продающим, причем ориентирован на носителей английского. Это не просто перевод русского продающего текста, это именно английский продающий текст. Нет примеров выполнения - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Смотрите задание в приложении. Сроки: срочно.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $2000
Здравствуйте. Ищем Python разработчика на проект. Необходимо создать клон сайта https://www.crowdtilt.com/ Интересует Back-end или полностью весь проект под ключ. $2000 за проект. Предпочтение городу Минск.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Яндекс, Гугл. Два сайта: один связанный с юруслугами, второй: сайт детского сада. Регион: Москва. Сколько за ВЧ и СЧ (запросы пока не сформированы). Сроки примерно 3 месяца. Напишите за сколько вы продвинете в топ 3. Интересует ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать 16 запросов к БД. Для знающего - дело 16 минут (по минуте на запрос :)) В приложенном файле структура БД и запросы. Дамп наполненной базы в формате SQL есть. Надо только написать запросы ...Базы данных5 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток Просьба просчитать ценник и сроки продвижения в топ 10 сайт по Москве и области? http://mebelinfasad.ru/ ключевые слова: -мебельные фасады -мебельные фасады на заказ -кухонные фасады -фасады массив -фасады массив под заказ Спасибо.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Имеется сайт с несложным функционалом. Необходимо внести некоторые изменения. Добавить функционал блога, изменить и подправить видео галерею, добавить Ajax фишки. Все работает на Php и MySQL. videoextreme.ru ТЗ по требованию. Бюджет небольшой. Да и работы, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт trotuar51.ru Запросы: - тротуарная - брусчатка - мозаика Интересует сезон: май-октябрь Только яндекс. Регион: Мурманск, Мурманская область. Напишите, пожалуйста ваши условия.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад