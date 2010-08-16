name-xru

Федор name-xru

 
37 летБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработчик сайтов и веб-приложений

Разработка простых и сложных сайтов и веб-приложений под ключ. Опыт 4 года.

  • Собрать базу мемов

    $10

    Здравствуйте. Суть работы: мне нужен архив с 50 (можно больше, можно меньше) картинками среднего размера (300 - 500 пикселей по одной из сторон), хорошего качества и без водяных знаков (ссылок углу картинки) с мемами. Вот ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа над базой видео

    Добрый день. Ищу человека, который будет просматривать свежие видео экстремально-спортивной тематики (youtube, vimeo) и добавлять ссылки на эти видео в базу, добавляя свой комментарий (1-2 предложения, характеризующие видео). Подробности кандидатам.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML-верстка сайта + работа с шаблонами Django

    $250

    Привет. Необходимо сверстать сайт и натянуть на готовый бэкенд на Django (python). Нужен опытный верстальщик с минимальным знанием серверных языков (PHP или Python/Django), опытом работы над шаблонными сайтами визитками. Важное требование: исполнитель должен быть из Минска. Спасибо

    PHPPythonВерстка сайтаHTMLDjango
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод кода с Pascal на Javascript

    Имеется программа. Необходимо переписать ее на Javascript. Приветствуются знания мат. алгоритмов, в частности метода "ветвей и границ", но это не обязательно. Срок - 3 дня. Бюджет небольшой. Планируется долгосрочное сотрудничество.

    Javascript
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Набрать 8 листов текста с формулами

    Необходимо набрать 8 листов текста с математическими формулами. Аккуратно, соблюдая все знаки, индексы (верхний, нижний), переменные с надчеркиванием ит.д. Если что-то непонятно, выделяйте желтым цветом. Бюджет небольшой. Сроки - к утру среды, т.е. 30 часов ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Задача коммивояжера

    Нужна программа на любом языке (на выходе — .exe). Дано — количество городов, матрица расстояний. Требуется: 1. Вывести лучший путь и его вес 2. Построить дерево разбиений множества всех путей на подмножества (как в алгоритме метода ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа коммивояжера, метод ветвей и границ

    $10

    Нужна программа на любом языке (на выходе - .exe). Дано - количество городов, матрица расстояний. Требуется: вывести лучший путь, его вес, построить дерево разбиений множества всех путей на подмножества (как в алгоритме метода ветвей и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор сайта и паблика VK

    Всем привет. Есть проект, которому 2 года. Тематика - экстремальное видео. Минимальная посещаемость. У сайта большой потенциал. Есть стратегия развития, надо только уделять минимум времени в день, на контент менеджмент, общение в паблике. Бюджет на данный ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать, подключить функционал

    Добрый день. Необходимо сверстать дизайн. Добавить функционал, произвести все необходимые работы по сайту. Сайт-каталог + блог. Прикрепил дизайн. Напишите ваш бюджет (распишите поподробнее), сроки. Это важно.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подобрать/нарисовать картинки для продающей статьи

    $20

    Привет. Есть продающая статья на англ. языке. К ней нужны соответствующие яркие, красочные, говорящие илюстрации, очень хорошо, если на картинках (к примеру) будут люди, с какой-то эмоцией. Не важно нарисуете ли вы их, скачаете, скомпонуете или ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать картинки для продающей статьи

    $20

    Привет. Есть продающая статья на англ. языке. К ней нужны соответствующие яркие, красочные, говорящие илюстрации, очень хорошо, если на картинках (к примеру) будут люди, с какой-то эмоцией. Не важно нарисуете ли вы их, скачаете, скомпонуете или ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продающий текст на английском языке

    $50

    Добрый день. Необходим продающий текст на английском 2000-3000 символов. Оплачу хорошо. Текст должен быть продающим, причем ориентирован на носителей английского. Это не просто перевод русского продающего текста, это именно английский продающий текст. Нет примеров выполнения - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать клон сайта (Python)

    $2000

    Здравствуйте. Ищем Python разработчика на проект. Необходимо создать клон сайта https://www.crowdtilt.com/ Интересует Back-end или полностью весь проект под ключ. $2000 за проект. Предпочтение городу Минск.

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Два сайта (юр. услуги и детский сад) продвинуть

    Яндекс, Гугл. Два сайта: один связанный с юруслугами, второй: сайт детского сада. Регион: Москва. Сколько за ВЧ и СЧ (запросы пока не сформированы). Сроки примерно 3 месяца. Напишите за сколько вы продвинете в топ 3. Интересует ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 20 запросов к БД

    Здравствуйте. Необходимо написать 16 запросов к БД. Для знающего - дело 16 минут (по минуте на запрос :)) В приложенном файле структура БД и запросы. Дамп наполненной базы в формате SQL есть. Надо только написать запросы ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мебельный сайт в ТОП

    Доброго времени суток Просьба просчитать ценник и сроки продвижения в топ 10 сайт по Москве и области? http://mebelinfasad.ru/ ключевые слова: -мебельные фасады -мебельные фасады на заказ -кухонные фасады -фасады массив -фасады массив под заказ Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт

    $50

    Здравствуйте. Имеется сайт с несложным функционалом. Необходимо внести некоторые изменения. Добавить функционал блога, изменить и подправить видео галерею, добавить Ajax фишки. Все работает на Php и MySQL. videoextreme.ru ТЗ по требованию. Бюджет небольшой. Да и работы, ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг. Тема - экстремальный спорт
Задание было нетипичным для меня. Хорошо поработали. Желаю быстрого развития Вашему проекту!
Задание было выполнено в точности. Отличная коммуникация. Буду обращаться в дальнейшем для написания различных текстов. Спасибо!
Ответный отзыв
kallista
Анна 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Набрать 8 листов текста с формулами
Отличный заказчик, оперативная оплата. Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую!
Все отлично. Работа выполнена очень аккуратно и в срок. Рекомендую
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UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Продающий текст на английском языке
Приятнейшее сотрудничество. Буду очень рада новым проектам. Федор, желаю, чтобы Ваш проект стал мега успешным :)
Наталья написала продающую статью на английском для меня. Сотрудничеством доволен. Отсутствие каких либо проблем. Профессионал. Рекомендую.
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RockBoy
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
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Все ок
Алексей быстро и качественно выполнил работу. Спасибо.
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chokolapka
Григорий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$1
10 баллов
13 лет назад
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Оплата моментальная еще раз спасибо
Григорий быстро и качественно выполнил работу. Спасибо.
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