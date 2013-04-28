Перевод кода с Pascal на Javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки406 просмотров

Имеется программа. Необходимо переписать ее на Javascript. Приветствуются знания мат. алгоритмов, в частности метода "ветвей и границ", но это не обязательно.

Срок - 3 дня. Бюджет небольшой. Планируется долгосрочное сотрудничество.

JavaScript
12 лет назад
name-xru
Федор 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров