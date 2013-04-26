нужно написать динамическую библиотеку (С++/Delphi) с функцией получения истории переписки и списка контактов от агентов: ICQ, Jabber, Mail.ru agent, Miranda, Trillian, QIP, Skype возможна работа по каждому процессу по ...
Собираю команду для проекта
Суть проекта - создание системы обработки заявок для транспортно-экспедиционной компании, пример я прикрепил. План действий такой:
1. Программирование, создание самой системы, версия 1.0
2. Создание продающего сайта в Интернете
3. Раскрутка сайта с предложением купить разработанную нами систему
4. Продажи системы, активные продажи, прямые продажи, продажи через Интернет, обзвон потенциальных клиентов: транспортно-экспедиционные компании
5. Апгрейт СОЗ ТК (системы обработки заявок для транспортных компаний)
Организаторские вопросы беру на себя.
С вас знания, уменя, навыки, идеи, желание, возможность работать
ICQ: 665926847
e-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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