Собираю команду для проекта

есть некая CRM в вебе, необходимо обеспечить взаимодействие с ИБ. Файл XML формируется на сервере, оттуда ИБ забирает его, импортирует. Затем, соответсвенно, экспортирует свои данные и загружает на сервер. Все в XML файле. Данные, которыми ...