Собираю команду для проекта

$150000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки269 просмотров

Суть проекта - создание системы обработки заявок для транспортно-экспедиционной компании, пример я прикрепил. План действий такой:

1. Программирование, создание самой системы, версия 1.0

2. Создание продающего сайта в Интернете

3. Раскрутка сайта с предложением купить разработанную нами систему

4. Продажи системы, активные продажи, прямые продажи, продажи через Интернет, обзвон потенциальных клиентов: транспортно-экспедиционные компании

5. Апгрейт СОЗ ТК (системы обработки заявок для транспортных компаний)

Организаторские вопросы беру на себя.

С вас знания, уменя, навыки, идеи, желание, возможность работать

ICQ: 665926847

e-mail: [email protected]

12 лет назад
ip-kartashov
Василий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров